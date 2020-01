Evenementen Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Voor de Ros Beiaardommegang op zondag 24 mei 2020 in Dendermonde zijn maar liefst 600.000 herbruikbare bekers nodig om iedereen van een drankje te kunnen voorzien.

Vanaf dit jaar is drank in wegwerpbekers bij publieke evenementen immers verboden.

Het Dendermondse stadsbestuur zoekt naar de beste oplossing. Een testfase tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt bleek alvast wel positief: de herbruikbare bekers daar werden mooi terug ingezameld.

Volgens schepen van Evenementen Dieter Mannaert is Dendermonde al volop bezig met het gegeven van herbruikbare bekers. “We willen in de toekomst zeker en vast werken met zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal bij de catering”, zegt hij. “Ook verenigingen zullen sensibiliseren in die richting.

Voor de Ros Beiaardommegang in mei 2020 zou Dendermonde liefst 5 à 600.000 herbruikbare bekers nodig hebben. “Een gigantisch aantal en dito investering”, zegt Mannaert. “Daarom zijn we nu al aan het testen welk type bekers best geschikt is. En dan moeten we ook de kostprijs nog bekijken. We zijn ook vragende partij dat afvalintercommunale Verko ondersteuning biedt voor dit project.”

