Geschreven op 2-8-2019

Onder het motto re-design + re-use = reduce wordt zaterdag 5 en zondag 6 oktober de eerste Duurzame Woonbeurs van Nederland gehouden in de Kromhouthal in Amsterdam. De opening van de beurs is op 4 oktober.

Hier zullen duurzame interieurmerken, startups en ontwerpers zichzelf presenteren.

Je vindt er alles wat met wonen te maken heeft en voor elke portemonnee. Alleen is nu het uitgangspunt circulair, duurzaam, ecologisch.

Initiator is ontwerper Machteld Rijnten, die mensen wil stimuleren om bewustere keuzes te maken voor de inrichting van hun huis.

‘Alles voor een duurzaam interieur onder één dak en voor elk budget’. Kom langs en laat je inspireren en adviseren door duurzame merken en (interieur)designers. Ontdek de laatste trends op het gebied van goed groen, vintage design, bio-afbreekbare meubels en duurzame vloer- en wandafwerking.

Of neem deel aan een van de inspirerende presentaties of workshops en krijg meer inzicht in hoe jij duurzame keuzes kunt maken in je interieur. Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen deelnemen aan een van de leuke en leerzame activiteiten.

