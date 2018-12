Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij de instandhouding van gebouwd erfgoed.

Stond vroeger de kennis van historische materialen en constructies centraal bij het restaureren, nu vragen monumentale gebouwen ook om innovatieve installatietechnieken, isolatiematerialenen energiezuinige oplossingen.

De Vakbeurs Monument biedt gespecialiseerde bedrijven op dit gebied een podium.



Verbinding staat op Monument centraal. Verheugd zijn we dan ook om twee nieuwe organisaties binnen onze ‘familie’ te mogen verwelkomen: Stichting Nederland Monumentenland gaat een netwerk-event organiseren tijdens de vakbeurs en met tijdschrift Monumentaal is een mediapartnership aangegaan.

Door deze verschillende vormen van samenwerking is Monument van waarde voor verschillende doelgroepen in de erfgoedsector en bereikt een breed scala aan partijen en organisaties die zich inzetten voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Van eigenaar-bewoners tot professionele monument-beherende organisaties en van individuele ambachtslieden tot gespecialiseerde restauratie-aannemers: voor al deze groepen is Monument relevant en actueel.



De Vakbeurs Monument vindt plaats op 14-15-16 mei 2019 in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch.

