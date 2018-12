Geschreven op 13-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Good! lanceert de consumentenbeurs Huis & Energie. De beurs is ingedeeld in acht segmenten: Zonne-energie, Warmte, Verlichting, Smart & Domotica, Isolatie, Ventileren en Koelen, Vervoer en Financiën.

De eerste editie van de beurs vindt plaats van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch.

Huis & Energie is een event van Good! (powered by Milieu Centraal). Het is de grootste en meest complete consumentenbeurs van Nederland voor duurzame energie. De beurs wordt in directe samenwerking met Milieu Centraal én met de belangrijkste branche-organisaties en media

georganiseerd. Die bereiken miljoenen actieve consumenten via print en online.

Huis & Energie is een nieuw event en een nieuw concept dat duurzaamheid en besparing vanuit een nieuwe en positieve propositie onder de aandacht van de consument brengt’, vertelt Henriette Vrisekoop van Good!.

‘Verreweg de meerderheid van de bevolking is ervan overtuigd dat er iets met de verduurzaming van hun woning en hun leven moet gaan gebeuren. Om te besparen op energiekosten of omdat ze zich zorgen maken over in welke wereld hun kinderen straks leven. Maar de grote vraag is: hoe moet je dat aanpakken, waar moet je beginnen, wat is waar en wat is niet waar? We moeten als specialisten niet onderschatten hoeveel mythes en onwaarheden er nog rond gonzen.

Nederland moet massaal van het gas af. De belangstelling voor duurzaam wonen is ongekend hoog! Méér dan 60% van de Nederlanders is geïnteresseerd in duurzame energie. Ook belanden consumenten steeds vaker op onze vakbeurzen. Het is daarom de hoogste tijd voor een beurs voor consumenten die duurzaam willen wonen.

Alle belangrijke fabrikanten, leveranciers, groothandels, dienstverleners, energiebedrijven, adviseurs en consumenten samen onder één dak op de Huis & Energie consumentenbeurs. Op één plek vinden consumenten duurzame producten, systemen, technieken diensten.

Op Huis & Energie kan de consument de vakman spreken en concrete antwoorden krijgen op concrete vragen. Het verduurzamen van je huis gaat in eerste instantie altijd geld, soms zelfs veel geld, kosten.

Bij de eerste editie wil Good! 10.000 tot 15.000 bezoekers trekken. Om dit doel te realiseren is onder meer een partnership met Milieu Centraal aangegaan. Vrisekoop hierover: ‘Zij ondersteunen het event zowel in meedenken met en checken van het concept als met het werven van bezoekers. Hun website heeft bijna 10.000 unieke bezoekers per dag, allemaal bezoekers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Hun social media bereik is ook immens. Verder staat er een partnership met UNETO-VNI op stapel die met publiekscampagnes hun nieuwe naam Techniek Nederland gaan promoten en daar Huis & Energie in meenemen.’

Een eyecather die Vrisekoop tot slot nog wil noemen, is het Duurzaam Droomhuis. ‘We bouwen op Huis & Energie een echt huis van enorme afmetingen waar alle duurzame producten, van zonnepanelen tot led-lampen tot lage temperatuur radiatoren een plaats hebben.

Het Duurzaam Droomhuis is een gezamenlijk project met Milieu Centraal. Het komt centraal op de beurs te staan en is in feite de beursstand van Milieu Centraal waar al hun adviseurs uitleg en voorlichting geven.’

Het Duurzaam Droomhuis is het middelpunt van Huis & Energie.

