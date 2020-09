Geschreven op 8-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De gemeente Zeist gaat 100 gemeentelijke panden verduurzamen. Daarmee wil ze voor inwoners en andere gemeenten een voorbeeld zijn. Zeist heeft al 35% energie bespaard ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit de jaarlijkse CO2-footprint. Nu wil ze labelplichtige gebouwen van energielabel G naar A of B krijgen.

Zeist maakte in 2013 100.000 euro vrij voor onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Dat bestaat uit sporthallen, gemalen, een zwembad, het gemeentehuis, een kinderboerderij en verschillende wijkgebouwen. Duurzaamheidsmanager Gemeentelijke Gebouwen Hans de Groot adviseert tijd te investeren om binnen de organisatie kennis op te bouwen. “Zo word je als gemeente een vraagbaak voor verenigingen en inwoners. De ervaring en kennis die je opdoet door alles in huis te organiseren, kun je later weer toepassen.”

Zeist stelde twee adviesbureaus aan om alles in huis vorm te geven. Ook betrok de gemeente al vroeg de afdeling Financiën en het Gemeentelijk Management Team bij de plannen. “Zo konden we samen vaststellen wat onze ambities en plannen waren”, aldus De Groot. Het uiteindelijke plan kwam 20% boven het normale onderhoudsbudget uit. “Een groot deel verdienen we terug door energiebesparingen.”

Oorspronkelijk wilde Zeist alle gebouwen van energielabel G naar label A brengen. Dat bleek technisch en financieel niet haalbaar. Daarom kiest de gemeente soms voor energielabel B. Ook het energiezuiniger maken van parkeergarages en gemalen wordt gelijk meegenomen. Vooral het verduurzamen van de kinderboerderij De Brink vindt de gemeente een mooi voorbeeld. Dit monumentale pand uit 1867 heeft nu energielabel A en is van het gas af. Wanden en dak zijn geïsoleerd. Verder zijn er 70 zonnepanelen, energieopslag in een Tesla-accu, groen (sedum) dak, voorzetramen en een zonneboiler geplaatst. Warmte wordt onttrokken uit het rioolwater door middel van riothermie.

Zeist schrijft nu een plan ‘fase 2.0’ om haar vastgoed gasloos te maken. De Groot: “Dit keer zorgen we voor meer duidelijkheid aan de voorkant en een projectmatige aanpak. We reserveren opnieuw 10% van het budget voor voorbereiding en toezicht, zodat er ruimte is om de juiste adviseurs in huis te halen. Met de publicatie van de routekaart en de benchmarkgetallen door de VNG kunnen we echt stappen gaan maken.”

