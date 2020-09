Geschreven op 8-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zelf stroom opwekken kan slimmer. Dat kun je namelijk beter samen doen. Daarom bouwt Energie Coöperatie IJlst een gezamenlijke zonneweide: de Stroomtuin.

Dat is efficiënter, makkelijker en veel mooier dan allerhande losse panelen bij particulieren op het dak. Door het samen te regelen, wordt het laagdrempelig en goedkoper.

Zo wordt zonne-energie bereikbaar voor iedereen: als participant help je de stroom opwekken, die jouw huishouden nu zelf verbruikt. Dat voelt goed.

We hebben steeds meer stroom nodig. Want uiteindelijk zullen we ook onze huizen met elektriciteit moeten verwarmen. En onze auto’s op stroom laten rijden. De fossiele brandstoffen die we nu gebruiken, raken immers op.

We worden dus steeds afhankelijker van stroom, maar willen liever niet afhankelijk zijn van de grote (buitenlandse) energiebedrijven. De Gemeente Súdwest-Fryslân wil in 2030 energieneutraal zijn, maar Energie Coöperatie IJlst denkt dat het sneller kan. Daarom nemen ze het heft in eigen hand. Een beetje eigenwijs, maar zo zijn ze.

Stroom is de voeding van de toekomst. Die voeding kunnen we zelf verbouwen met de Stroomtuin. Die wordt georganiseerd als een volkstuin. Met een organisatie van vrijwilligers in een coöperatie zonder winstoogmerk. Alleen oogsten we geen groente, maar stroom. En het mooiste is: we zaaien eenmalig (zonnepanelen) en gaan vervolgens minstens 15 jaar oogsten. Da’s pas slim boeren.

Op het weiland naast het industrieterrein aan de Zuidwesthoekweg in IJlst heeft ENGIE een 2ha grote zonneweide met bijna 7.300 zonnepanelen aangelegd: de Stroomtuin. Een volledig door de bevolking zelf geïnitieerde zonneweide waarmee alle inwoners van IJlst van zonnestroom worden voorzien.

Een zonneweide is goed, maar niet mooi. Daarom wordt geprobeerd de Stroomtuin zo weinig mogelijk zichtbaar te maken. We kiezen daarom voor een zeer lage opstelling. We graven sloten eromheen zodat we minder hekken nodig hebben. En door dijkjes met passende begroeiing aan te leggen, laten we de weide de komende jaren opgaan in het Friese landschap.

De Energie Coöperatie IJlst is een initiatief van een paar bevlogen IJlsters die al vanaf 2015 vrijwillig hun tijd in steken in de Stroomtuin.

