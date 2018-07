Geschreven op 13-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op de rioolwaterzuiveringslocaties (RWZI’s) in Heerenveen en Leeuwarden wordt vanaf 2022 het zuiveringsslib van Fryslân omgezet in energie.

Deze aanpak past bij de klimaatdoelstellingen van Wetterskip Fryslân. Om dit te realiseren wordt de komende jaren flink geinvesteerd in de beide locaties. De totale investering is 46 miljoen euro.

Op de RWZI Leeuwarden wordt de bestaande slibvergisting gerenoveerd en worden de biogasmotoren vervangen. Ook komt er een nieuw slibontvangststation. Hiermee kan de RWZI Leeuwarden het slib van de noordelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties vergisten en omzetten in elektriciteit.

Op de locatie RWZI Heerenveen wordt een nieuwe installatie gebouwd om het slib van de zuidelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties te vergisten, te kraken én te ontwateren. De nieuwe installatie wordt ingepast op de RWZI in Heerenveen. Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur: ‘Wetterskip Fryslân is het eerste waterschap dat op een dergelijke grote schaal slib gaat kraken met nageschakelde thermische drukhydrolyse. Dit zorgt voor een sterke vermindering van ons slib en een maximale gasopbrengst.’

Wetterskip Fryslân heeft zich verbonden aan het Klimaatakkoord (2010), Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013) en diverse Green Deals. Samen met de bestaande installaties op de rioolwaterzuiveringen van Leeuwarden, Franeker en Drachten én de nieuwe vergistingsinstallatie op de RWZI Heerenveen, wordt straks in totaal 6 miljoen kuub biogas opgewekt. Dat is drie keer zoveel als de huidige hoeveelheid. Daarmee draagt de locatie Heerenveen het meeste bij aan de doelstelling om in eigen beheer duurzame energie op te wekken. ‘De bijdrage van de nieuwe slibverwerkingsinstallatie aan duurzame energieopwekking is circa 21 procent en we realiseren een CO 2 reductie van circa 2.800 ton per jaar’, vertelt Egbert Berenst.

In 2018 wordt gestart met het ontwerp voor de beide locaties en wordt de renovatie van de vergistingsinstallatie Leeuwarden opgestart. In 2019 beginnen de werkzaamheden in Heerenveen. In 2022 wordt de duurzame slibverwerking in Heerenveen in bedrijf genomen.