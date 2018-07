Geschreven op 29-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op het dak van het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag plaatst GroenLeven 1.600 zonnepanelen.

Revalidatie Friesland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2021 voor 80% energieneutraal te opereren.

De zonnepanelen ondersteunen dit doel en gaan voorzien in een derde van de stroombehoefte van de locatie.

“Bij alles wat we doen bekijken we of het beter, efficiënter, duurzamer en gezonder kan. Daar draagt de installatie van de 1.600 zonnepanelen zeker een grote steen aan bij”: aldus Wim Haak, Hoofd facilitaire eenheid bij Revalidatie Friesland.

Revalidatie Friesland vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft gekozen voor GroenLeven die specialist is op het gebied van grootschalige zonnedaken. Naast de installatie van zonnepanelen worden ook twee laadpalen voor elektrische auto’s op het terrein geplaatst.

