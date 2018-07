Het eerste collectieve zonnedak in de gemeente Kollumerland, gerealiseerd door de Enerzjy Koöperaasje Westergeast (EKW) is een feit.

De zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van Activiteitenboerderij en Camping de Hammerslag van de familie Hania in Westergeest.

Enerzjy Koöperaasje Westergeast (EKW) is samenwerking met Noardlike Fryske Wâlden en de Energiewerkplaats Fryslân bezig met het realiseren van een zonnecollectoren-project in Westergeest. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân.

Rondom in Fryslân zijn dit soort projecten al uitgevoerd of in volle gang. Dit wordt dan het eerste collectieve zonnedak in de gemeente Kollumerland.

Het is de bedoeling dat we bij de activiteitenboerderij Hammerslag het eerste project gaan uitvoeren.

De doelstelling van EKW is het verduurzamen van de leefomgeving door middel van het leveren van o.a. groene energie. Dit gaat via het eigen energiebedrijf Energie VanOns, voorheen Noordelijk lokaal Duurzaam. Dit is een coöperatief energiebedrijf wat eigendom is van de gezamenlijke coöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit energiebedrijf zorgt er voor dat EKW geld ter beschikking krijgt ter ondersteuning van plaatselijke duurzaamheidsprojecten.

Het project wat EKW nu onder handen heeft is een voortvloeisel hiervan. Het zonnedak valt onder het zogenaamd postcoderoos project. Dit houdt in dat inwoners van Westergeest en de omliggende dorpen kunnen deelnemen in het project. Het is geschikt voor iedereen binnen dit gebied met een stroomaansluiting en met name geschikt voor diegenen die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen bijvoorbeeld een rieten dak of een huurwoning. Maar ook voor bedrijven en verenigingen die een eigen gebouw in gebruik hebben. De opgewekte stroom wordt aan Energie VanOns geleverd. Door deel te nemen aan dit project besparen deelnemers op hun energiekosten en dragen ze bij aan vermindering van de CO2 uitstoot. De meeste panelen zijn inmiddels verkocht maar er zijn nog enkele beschikbaar.