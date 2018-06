Geschreven op 13-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Fryslân wil samen met NUON en een aantal initiatiefnemers bij de kop van de Afsluitdijk een windmolenpark neerzetten met de allerhoogste turbines van Nederland.

Negen stuks van 210 meter hoog. Tussen de kerktorens van Wons en Cornwerd die respectievelijk 20 en 30 meter hoog zijn.

Een park dat totaal niet in verhouding staat met de omgeving. Midden in een oud cultuurgebied en pal naast de monumentale Pingjummer Halsband, een beschermde dijk uit de 10e eeuw.

Burgers uit de omgeving zijn fel gekant tegen dit plan. Niet alleen vanwege de verwachte geluidsoverlast, de slagschaduw en de dag en nacht knipperende verlichting die tot op een afstand van veertig kilometer zichtbaar zal zijn, maar ook omdat het de zoveelste aantasting is van het unieke Friese landschap.

De voltallige Gemeenteraad van Súdwest Fryslân is tegen dit plan. Maar Gedeputeerde Staten volhardt in haar voornemen ondanks alle kritiek. Op 27 juni neemt Provinciale Staten een definitief besluit. Inmiddels rommelt het in Leeuwarden.

Vier weken geleden heeft Lonely Planet Friesland in de top 3 gezet van mooiste onontdekte plekken van Europa. De Provincie staat daarbij te juichen. En terecht. Maar ondertussen lijkt diezelfde Provincie er weinig aan gelegen om dat unieke Friese landschap in stand te houden.

Friesland is mooi. Maar hoelang nog? Steeds meer Friezen maken zich er ernstig zorgen over. Ook Geert Mak is fel gekant tegen dit plan. Het toeval wil dat het bedreigde gebied de omgeving is waarin Obe Postma, de beroemdste dichter van Friesland, geboren en getogen is. In honderden gedichten beschreef hij het gebied. Nu, tijdens Culturele Hoofdstad, wordt Obe Postma op vele manieren herdacht.

Geert Mak legt on de video haarfijn uit hoe dubbel de Provincie Fryslân met het landschap omgaat. Aan de ene kant maken ze er tijdens Culturele Hoofdstad 2018 goede sier mee, aan de andere kant brengen ze het genadeloos om zeep.

Nou ben ik groot, heel groot voorstander van het plaatsen van windmolens in Nederland. Maar niet ten koste van alles, niet op elke plek die maar bedacht kan worden. Er zijn zo ontzettend veel plekken waar windmolens kunnen worden neergezet zonder al te veel bezwaren. Zonder aantasting van een heel mooi gebied. Snap echt niet waarom we zo nodig windmolens moeten neerzetten in Urk of in het Robbenoordbos of zoals in het mooie eeuwenoude cultuurlandschap in Friesland.

Veel eenvoudiger is om het plan voor een groot aantal windmolens boven de wadden uit te voeren om maar eens een mooi alternatief te noemen. Langs snelwegen, spoorlijnen, dijken en grote infrastructurele projecten is ook voldoende ruimte voor windmolens en zonnepanelen.

Zie ook: Springtij Duurzaamheidsforum 2018: In Search Of A New Balance – Fête de la Nature – Vier de Natuur: Het Grootste Grassroots Natuurfestival van Nederland