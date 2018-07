Geschreven op 11-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Raad van State heeft alle bezwaren die waren ingediend tegen de vergunningen voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard. Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk.

Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van tenminste 316 MW.

Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van 340.000 huishoudens.

De bouw van het windpark start in 2019. In 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn.

Projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân noemt de uitspraak van de Raad van State een belangrijke doorbraak. ‘ We hebben sinds 2008 met alle betrokken overheden en de omgeving gewerkt aan de plannen voor dit grootschalig windpark in het IJsselmeer. De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben steeds aangegeven een windpark van en voor Fryslân te willen realiseren. Die belofte kan nu worden ingelost. Belangrijke stappen daarin zijn onder andere financiële deelneming van de provincie in het windpark en de oprichting van een Omgevingsfonds, dat vanaf 2022 jaarlijks zo’n 500.000 euro zal bijdragen aan de lokale omgeving. ’

“De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen”, aldus de Raad van State. “Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen.” Verder blijkt dat de invloed van de windmolens op de windcondities voor de kust van Makkum ook beperkt zal zijn.

Windpark Fryslân omvat 89 windturbines die ter hoogte van Breezanddijk op zo'n 6,5 kilometer van de Friese kust worden gebouwd. Het project één van de belangrijkste Nederlandse plannen om de doelstelling voor wind op land te halen.