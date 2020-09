Enerzjyk Skûlenboarch is een samenwerkingsverband van vier noordelijke ondernemers. Doelstelling is de herontwikkeling van de zandwinplas (zowel water als randzone) bij het dorp Skûlenboarch. Enerzjyk Skûlenboarch BV werkt hiervoor samen met omwonenden, energiecoöperaties, bedrijven, sportvissers en vele anderen.

De economische motor van de herontwikkeling is de aanleg van een drijvend zonnepark van 22 hectare. Een deel van de opbrengsten van het zonnepark wordt geherinvesteerd in dagrecreatieve voorzieningen, verbreding van de biodiversiteit en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Uitgangspunt is dat het zonnepark na realisatie deels of geheel in eigendom zal komen van een of meer lokale energiecoöperaties, zodat een deel van de verdiensten in de regio blijft.

De zandwinning bij Skûlenboarch loopt deze week ten einde. Het gebied waar nu de plas is. was in het verleden weiland met daartussen houtwallen. Het heeft met de zandwinning een bedrijfsbestemming gekregen, wat de plaatsing van een zonnepark op het water makkelijker maakt. Trekvogels komen er niet vanwege het licht en het lawaai van de industrie. Er is wel een rijke flora en fauna, zegt Johan ten Brinke, adviseur van Enerzjyk Skûlenboarch.

De plas is ongeveer 45 hectare groot. Niet de hele plas wordt bedenkt met zonnepanelen, zegt David de Boer van Enerzjyk Skûlenboarch. Het zal gaan om twee derde of drie vierde deel, en aan de zijde waar het meeste lawaai is van industrie. Als alles doorgaat, komen er 60.000 tot 70.000 zonnepanelen. Dat is genoeg om de helft van alle woningen in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van stroom te voorzien. Het zandwinplas is gelegen in deze twee gemeenten.

Als alles doorgaat, begint in 2022 of 2023 de aanleg van het drijvende zonnepark by Skûlenboarch. Dit jaar en volgend jaar zijn jaren van voorbereiding.