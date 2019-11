Duurzaam Geschreven op 1-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op 29 oktober zijn de drie genomineerde projecten voor de SKG Award Duurzame ontwikkeling bekend gemaakt: Duurzaam Goeree in Goeree-Overflakkee, Buiksloterham in Amsterdam en Hart van Zuid in Rotterdam.

Tijdens het SKG-jaarcongres op donderdag 7 november onthult de jury wie de winnaar is. Die mag 5000 euro besteden aan een duurzaam doel.

De SKG Award is bedoeld voor gebiedsgerichte ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie. De jury onder voorzitterschap van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas is zeer te spreken over de kwaliteit van de 13 inzendingen: “We constateren met vreugde dat het begrip duurzaamheid steeds breder wordt ingevuld. Het gaat ook om circulariteit, inclusiviteit, draagvlak en economisch perspectief.”

In het project Circulair Cityplot Buiksloterham herontwikkelen diverse partners een monofunctionele industriezone in Amsterdam–Noord naar een stadsdeel met circa 550 woningen en 5000 m2 aan werkunits en horeca. Merosch, de gemeente Amsterdam, Metabolic, Studioninedots, DELVA Landscape Architects, Waternet én toekomstige bewoners volgen op innovatieve wijze de principes van de circulaire stad. Er komt geen gasinfrastructuur, wél nieuwe sanitatie – denk aan het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwater – en het project voorziet in vernieuwende mobiliteitsconcepten. Inmiddels zijn de eerste CPO-blokken af, is een van de parkeergarages gerealiseerd en zijn meerdere zelfbouwkavels en appartementencomplexen gerealiseerd.

Duurzaam Goeree, gebiedsprogramma Noordrand, gemeente Goeree-Overflakkee. Diverse partijen ontwikkelen 500 hectare aan de noordrand van Goeree-Overflakkee als een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, energieneutraal wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. De provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Kadaster en betrokken agrariërs werken hierbij samen, bijvoorbeeld door het grondgebruik en eigendom anders in te richten. Ook is een windfonds opgericht, dat regelt dat gedurende twintig jaar jaarlijks een deel van de opbrengsten uit wind beschikbaar komt voor versterking van economie en leefbaarheid op het eiland. Een nieuw natuurgebied, de Zuiderdiepgorzen, is inmiddels gerealiseerd.

In een publiek-private samenwerking ontwikkelen overheden, marktpartijen en het maatschappelijk middenveld een gebied van 60 hectare in Rotterdam Zuid, dat van toegevoegde waarde is voor de omgeving. Zij pakken hierbij het energievraagstuk integraal op, bijvoorbeeld door gebouwen aan elkaar te koppelen via een smart elektrisch en thermisch grid. Zo kunnen gebouwen energie en warmte met elkaar uitwisselen. Daarnaast wordt per 2021 het busstation uitgerust met een zero-emissie busterminal. Inmiddels is Hart van Zuid pilotstad en -project geworden in het internationale Smart City EU-programma RUGGEDISED, waaraan zes Europese steden deelnemen. Met slimme oplossingen op het gebied van energie, transport en digitale technologie maken zij de stad klaar voor een duurzame toekomst.

Het publiek heeft ook een stem. Na ruim 1300 stemmen gaat de duurzame gebiedsontwikkeling Het Van Lieflandpark aan de leiding in de strijd om de SKG Award Publieksprijs. Concurrenten als Modular Office Renovation, Project Westrik en Stationsgebied Driebergen-Zeist zijn er afgelopen dagen in geslaagd een deel van de achterstand in te lopen. Stemmen kan nog tot en met 6 november.