Energie en Besparing Geschreven op 16-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Industrial Heat & Power is het platform voor de industriële energievoorziening en dé beurs voor professionals die de connecties, tools en know-how zoeken om direct mee aan de slag te gaan. Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch

Naast Industrial Heat & Power is een specifiek platform ingericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing: Vakbeurs Energie. Hét leidend platform voor warmte, elektriciteit en energiebesparing.

Op het gebied van duurzame mobiliteit en mobiliteitstoepassingen kunnen bezoekers terecht op de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel.

Deelnemen aan Industrial Heat & Power betekent in gesprek komen met een geïnteresseerd vakpubliek, het aangaan van samenwerkingsverbanden, het leggen van nieuwe contacten, het creëren van naamsbekendheid, relatiebeheer en de mogelijkheid deel te nemen aan workshops en debatten.

Op dinsdag 9 oktober van 15:00 tot 16:30 uur organiseren TNO, Deltalinqs en FME het seminar over ‘Fieldlab Industriële Elektrificatie’. De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. De afzet blijft groeien maar CO2-emissies moeten in hoog tempo worden teruggebracht en processen verduurzaamd. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst.

Tegelijkertijd zorgt de groei van zonne- en windenergie voor een toenemend aanbod van duurzame elektriciteit. De industrie kan deze groene elektriciteit benutten voor de verduurzaming van haar processen. Op deze manier helpt elektrificatie bij de decarbonisatie van de industrie maar ook bij het integreren van een fluctuerend aanbod van hernieuwbare energie en het optimaliseren van investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Om de ontwikkeling en implementatie van Power-2-X technologie te versnellen en daarmee grootschalige CO2-reductie in de industrie te bereiken, ontwikkelen initiatiefnemers een Fieldlab Industriële Elektrificatie in West-Nederland. In dit fieldlab kunnen technologieën op industrieel relevante schaal in praktijkomgeving worden getest en doorontwikkeld en kunnen businesscases gevalideerd worden door eindgebruikers samen met technologiebedrijven, apparatenbouwers en kennisinstellingen.