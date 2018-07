Duurzaam Geschreven op 27-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Elk jaar publiceert Trouw de Duurzame Top 100: een prestigieuze ranglijst met de 100 meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid.

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, is het de tiende bekendmaking van de meest duurzame ondernemer, wetenschapper, politicus, activist, CEO of bruggenbouwer van 2018. Dat wordt gevierd met een festival!

Op woensdag 10 oktober 2018 staat Pakhuis de Zwijger geheel in het teken van de thema’s die de afgelopen duurzame 100 lijsten beheersten. In de verschillende zalen vind je workshops om zelf aan de slag te gaan, inspirerende talks en interviews en een debat waarin we kijken wat de lijst ons de afgelopen tien heeft jaar gebracht op het gebied van duurzaamheid.

Gaan we ons aan de nieuwe klimaatwet houden? Wordt vliegen echt het nieuwe roken en hoe leg je klimaatverandering uit op een feestje? Met als hoogtepunt de bekendmaking van de nummer 1 van de duurzame 100 lijst van 2018.

De Duurzame 100 van Trouw is een jaarlijkse ranglijst die bestaat uit 100 Nederlanders die het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van duurzaamheid. In deze programmareeks gaan we de dialoog aan met inspirerende sprekers uit deze lijst, steeds binnen een specifiek thema zoals natuur, financiering, energietransitie, voedsel en ondernemerschap. Hoe vertalen we ambitie naar praktijk, hoe maken we duurzaamheid mainstream en met welke dilemma’s worden we geconfronteerd in onze poging hiertoe? Het publiek wordt uitgenodigd te participeren.

