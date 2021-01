Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider?

De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. U kunt een aanvraag indienen in de periode van 1 april 2021 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur.

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe.

U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

In een circulair ketenproject werken ondernemers samen om product- of materiaalketens circulair te maken. Het kan dan gaan om: veranderingen in bestaande product- of materiaalketens; het opzetten van een nieuwe keten; het opzetten of veranderen van een deel van een keten.

Binnen de product- of materiaalketen kunnen processen, diensten of businessmodellen circulair worden ontworpen, geproduceerd of georganiseerd.

Een circulair ketenproject kan over een product, proces, dienst of businessmodel gaan. De deelnemende bedrijven kunnen het resultaat van een geslaagd circulair ketenproject toepassen of klaarmaken voor marktintroductie. Het daadwerkelijk gebruik van het product, proces, businessmodel of de dienst zorgt voor minder verbruik van grondstoffen en minder CO2 uitstoot dan in de huidige situatie.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van 20.000 euro. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond 860.000 euro. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wacht daarom niet te lang met het voorbereiden en indienen van een aanvraag.