Duurzaam, Educatie Geschreven op 13-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Tijdens de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO) op vrijdag 24 mei bij de Avans Hogeschool in Den Bosch is iedereen welkom.

Laat je inspireren door bevlogen sprekers uit het bedrijfsleven, onderwijs, studentenorganisaties en start-ups.

Dit jaar is het thema van de NDDHO Voed de toekomst. Er wordt veel over duurzaamheid gesproken, maar het blijft vaak onduidelijk wat het woord precies inhoudt.

Hoe breng je duurzame verandering te weeg? Deze vraag wordt rondom vier thema’s behandeld; energie, digitalisering, voeding en circulaire economie.

Op de NDDHO wordt tevens de Sustainabul uitgereikt. De Sustainabul is een ranglijst voor hogescholen en universiteiten. De onderwijsinstellingen worden aan de hand van vragen beoordeeld op duurzaamheidscriteria. Hierbij wordt gekeken naar de factoren onderzoek, bedrijfsvoering, onderwijs en integrale benadering.

De NDDHO is gericht op iedereen die betrokken is bij het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs; studenten, docenten, professoren, onderzoekers, managers en medewerkers. Het programma is overigens interessant voor iedereen, iedereen mag zich dan ook aanmelden!

Keynotespreker is Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij spireert dagelijks studenten over de hele wereld. Hij heeft 34 boeken en ruim 200 publicaties op zijn naam staan. Daar zitten zelfs drie bestsellers bij, waaronder ‘Circulair Organiseren’ (2018). Jonker is voorzitter van het landelijke onderzoeksprogramma Duurzame Business Modellen (2016-2022) van NWO.

Het programma met als thema ‘Voed de toekomst’ belooft een dag met dynamische en interactieve sessies te worden. Nog meer dan de voorgaande jaren! Denk aan inspirerende pitches, innovatieve projecten en how-to-at-home-bijeenkomsten. GreenOffices tonen hun werk, de SDG World Tour komt voorbij en studenten delen hun ervaringen. U kunt zich hier aanmelden. De toegang is gratis.