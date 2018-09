Energie en Besparing Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Jarenlang bungelde Nederland onderaan in de Europese duurzaamheidslijsten, maar dat gaat veranderen. Volgens het Klimaatakkoord moet de Nederlandse CO2-uitstoot binnen 12 jaar 49 procent minder zijn dan in 1990.

Een enorme opgave voor alle sectoren, ook voor de gebouwde omgeving. Alle woningen krijgen met de energietransitie te maken: aardgas gaat als energiedrager onvermijdelijk plaatsmaken voor zo duurzaam mogelijk opgewekte elektriciteit.

Dat zorgt voor grote uitdagingen, maar het biedt ook mogelijkheden. Groene gemeenten zetten zich op de kaart, aanbieders krijgen (nieuwe)marktkansen en afnemers vergroenen hun vastgoed en besparen op (energie)kosten.

Om al die mogelijkheden maximaal te benutten en een succesverhaal van de energietransitie – en daarmee van de warmtepomp – te maken, moeten wel de juiste stappen worden gezet. Bedrijven en organisaties moeten hun kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken met respect voor elkaars belangen.

Tijdens het congres wordt door tal van experts ingegaan op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bezoekers kunnen verschillende deelsessies bijwonen met aansprekende onderwerpen en voorbeelden, zoals de kosten van een warmtepomp, de technische keuzemogelijkheden, de actuele ontwikkelingen rond koudemiddelen. Vervolgens vindt een paneldiscussie plaats met deskundigen uit verschillende organisaties die met elkaar en de zaal in gesprek gaan over wat er nodig is om de energietransitie in de gebouwde omgeving tot een succes te maken.

Warmtepompen spelen de komende jaren een steeds grotere rol. Langzaam maar zeker gaan ze de CV-ketel uit de markt verdringen. Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) ondersteunen dit proces, door samen het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 te organiseren. Dit congres vindt plaats op woensdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch.

Ook dit jaar vindt Ecomobiel plaats gelijk met Vakbeurs Energie op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018. Locatie: Brabanthallen in Den Bosch. Tenslotte kunt u ook nog eens terecht op Industrial Heat and Power: Vakbeurs Voor Energie & Industrie Professionals

