Nederland doet met een paviljoen mee aan de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020, die over een kleine twee jaar van start gaat.

De 35ste universele wereldtentoonstelling vindt tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 plaats in Dubai.

Vorige week werd het ontwerp voor het Nederlandse paviljoen onthuld.

Water, energie en voedsel en vooral de samenhang daartussen zijn de centrale thema’s.

Tegelijkertijd zijn er ook subsidiekansen voor bedrijven die zich in die sectoren bevinden en die mee willen doen.

De Nederlandse overheid investeert 19,4 miljoen euro om deel te kunnen nemen aan de wereldtentoonstelling. Dat doet het naar eigen zeggen omdat juist in de Golfregio veel kansen liggen als het om water, energie en voedsel gaat. Het water- en het energieverbruik per inwoner zijn daar hoger dan waar ook ter wereld. Voedsel wordt vooral geïmporteerd.

De grondstoffen waarmee de regio rijk is geworden raken ondertussen op. Het gebied ziet dat verandering noodzakelijk is en er zijn voldoende financiële middelen om dat ook voor elkaar te krijgen. Het ontbreekt echter aan specifieke kennis. Er zijn voldoende Nederlandse bedrijven die met hun kennis iets kunnen toevoegen.

Voor deelnemers aan de Dubai World EXPO 2020 heeft de organisatie het internationale Expo Live Fund in het leven geroepen. Daarin is in totaal 100 miljoen dollar beschikbaar. Per innovatie geldt een maximale financiering van 100.000 dollar, mits deze valt binnen het centrale thema van de EXPO. Dat is: ‘Connecting minds, creating the future’. Met daarin de subthema’s mobility, sustainability en opportunity. De innovaties moeten daarnaast ook innovatief, uitvoerbaar, snel toepasbaar en schaalbaar zijn en een duidelijk verschil maken.

Jaarlijks zijn er twee toekenningsrondes. In 2019 komt er een nieuwe ronde. Twee Nederlandse bedrijven kregen al een financiering vanuit het fonds.

