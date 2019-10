Duurzaam Geschreven op 2-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van 5 tot en met 16 oktober staat heel Nederland, van stad tot platteland, in het teken van voedsel. Kom naar een event van Dutch Food Week en krijg antwoord op de vraag: wat eten we?

Tijdens de Dutch Food Week Masterclass delen enthousiaste en trotse makers van ons eten hun kennis en kunde over ons voedsel met de jonge generatie van onze samenleving.

Hiermee creëren we op grote schaal aandacht voor de vraag ‘wat eten we?’ en stimuleren we bewustwording over deze vraag onder jongeren.

Het idee is simpel. Je maakt slechts een uur van je tijd vrij om voor de klas te staan en iets te vertellen over jouw product, productieproces of de sector. Jij geeft zelf invulling aan deze masterclass. Je plant de masterclass in bij een klas en school naar keuze tussen 5 en 16 oktober en meld je masterclass aan op deze website.

Na afloop van jouw masterclass maak je een foto met de klas en deel je deze op social media via #dfwmasterclass. Zo draag je bij aan de Dutch Food Week Masterclass en maak je met alle andere masterclassdocenten in Nederland deel uit van de grootste masterclass van Nederland!

De open vraag ‘Wat eten we?’ is een uitnodiging aan iedereen om in gesprek te gaan over ons voedsel. Een vraag waarmee wij ook Jan Dirk van der Burg, de Fotograaf des Vaderlands, op pad hebben gestuurd. Zo portretteerde hij de bewoners van een studentenhuis, een boerengezin, bekende foodblogger en andere families tijdens het avondeten aan de keukentafel. Het bijzondere resultaat is de Dutch Food Week Expositie die vanaf de officiële opening op 5 oktober tot en met 16 oktober te bewonderen is op het terrein van het World Food Center in Ede.

Tijdens Dutch Food Week van 5 tot 16 oktober verrassen de Rijkscateraars hun gasten met innovatieve gerechten, waarbij veel Hollandse seizoenproducten centraal staan.

De Rijkscateraars Eurest, Vitam, Vermaat, Sodexo, Albron en ISS World doen dit jaar mee met meer dan 850 locaties.

