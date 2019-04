Duurzaam Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

U bent van harte uitgenodigd voor het festival The Future of Us dat Kiemt op donderdagmiddag 23 mei organiseerd in I{KW in Arnhem.

Tijdens het festival maken we een tijdreis en nemen we een kijkje in onze eigen toekomst.

Verschillende koplopers in de energietransitie presenteren hier hun innovaties en bekende sprekers nemen je mee in bijzondere ontwikkelingen: o.a. Ruud Koornstra (Nationale Energiecommissaris), Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen) en Jan Douwe Kroeske (Summerlabb).

Naast de inhoudelijke kennissessies kun je op het inspiratieplein informatie uitwisselen en de nieuwste innovaties zien op het gebied van waterstof, sociale duurzaamheid, circulaire economie, mobiliteit, opslag en biomassa.

Dus kijk, luister, verdwaal, proef en verwonder je. Misschien is de toekomst al wel nu…