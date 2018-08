Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie.

Tijdens de derde week van januari openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie.

Van kleine, diepgravende keukentafelgesprekken tot grotere evenementen rond de circulaire economie – voor ieder wat wils. Of je nu koploper bent of starter: iedere organisatie die circulair in de praktijk brengt, is welkom om zich aan te melden als deelnemende organisatie van de Week van de Circulaire Economie.

Ben jij koploper in de circulaire economie en wil je bijdragen aan deze week door een event te organiseren? Meld je activiteit direct aan voor op de agenda van de Week van de Circulaire Economie. Vergeet bij “stap 5. Tags” niet de tag “week van de circulaire economie” toe te voegen.

