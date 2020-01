Agenda Geschreven op 22-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De gemeente Rotterdam en BlueCity willen in 3 jaar tijd 5.000 bedrijven inspireren om kansen te ontdekken voor wat nu bedrijfsafval is.

Om dit te bereiken, organiseert BlueCity op woensdag 5 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, een actiegerichte dag voor MKB’ers.

Het doel: de circulaire economie in MKB-ondernemingen stimuleren door middel van een dag vol inspiratie, handelingsperspectief, netwerken en ondernemerskansen.

Een kringloop waarin reststromen aan elkaar gekoppeld worden: dat is waar BlueCity al vijf jaar naar streeft maar waar nog enorm veel winst te behalen is. Vooral binnen het MKB, want daar waar de netwerken en ketens overzichtelijk zijn en de relaties met hun partners persoonlijk, kan er het snelst geschakeld worden. En het is niet alleen noodzakelijk, het kan ook veel opleveren: ‘Als de wereld circulair is… komt alles weer naar je toe’, zegt Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam Rijnmond. Op naar een circulair MKB!

BlueCity, voorbeeldstad voor de circulaire economie, slaat op 5 februari de handen ineen met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Nederland Circulair, Het Versnellingshuis, MKB Rotterdam Rijnmond, Hogeschool Rotterdam en Club Circulair. Samen zetten we een versnelling van de circulaire economie in gang door zoveel mogelijk MKB-ondernemingen te inspireren.

De MKB Dag – Jouw afval is goud waard is een springplank voor ondernemers. Het omvangrijke programma biedt mogelijkheden om direct aan de slag te gaan, met een Club Circulair ontbijt, het Circular Harvest Symposium met o.a. Jan Jonker (Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en workshops van Hogeschool Rotterdam, de Value System Game (circulaire kansen ontdekken voor bestaande bedrijfsprocessen en -projecten), een inloopspreekuur van het Versnellingshuis en workshops: plasticvermindering, hergebruik van bouwmaterialen en een Circo Mini workshop (momenten van verspilling omdraaien naar business kansen).

