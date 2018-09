Vervoer en OV Geschreven op 3-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

BMW en de gemeente Rotterdam gaan samenwerken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De eerste proef gaat deze maand al van start: de Electric City Drive.

BMW heeft Rotterdam gekozen als de proeftuin van meerdere duurzame experimenten. Op 12 september wordt daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rotterdam ondertekend. ,,Rotterdam heeft dezelfde ambities als wij”, zegt een woordvoerder van het automerk.

De eerste proef is al bekend. Momenteel zoekt de autofabrikant Rotterdamse automobilisten die in het bezit zijn van een hybride BMW of MINI voor de proef Elektric City Drive.

Dit project moet elektrisch rijden in het centrum van de stad met een PHEV stimuleren. De zogeheten Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV’s) hebben zowel een verbrandingsmotor als elektromotor in combinatie met een batterij waarmee de auto een bepaalde afstand elektrisch kan afleggen. Ook kan een PHEV net als volledig elektrische voertuigen opladen via een laadstation. Indien de bestuurder elektrisch rijdt en oplaadt, draagt ook de PHEV bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het reduceren van de CO2-uitstoot in de binnenstad.

Tijdens deze proef krijgen die bestuurders een verzoek op het informatiepaneel van hun auto om over te schakelen op elektrisch rijden als ze de Rotterdamse ring naderen. Tegelijkertijd houdt een app op hun telefoon bij hoeveel kilometers elektrisch worden afgelegd. Die resultaten kunnen de deelnemers onderling vergelijken.

,,Bij een succesvolle uitkomst van het project in Rotterdam zal elke autofabrikant deze technologie kunnen gebruiken”, zegt een woordvoerder van BMW-Nederland. ,,En kan elke stad zo’n zone invoeren.” Het uiteindelijke doel van de proef is dat hybride wagens in de toekomst automatisch overschakelen op elektrisch rijden als zij een ‘Electric City Drive-gebied’ binnenrijden.

Zowel de gemeente als BMW hoopt dat tijdens de proef bestuurders van hybride wagens vaker overschakelen op hun elektrische motor in Rotterdam. ,,Dat is goed voor de luchtkwaliteit”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

BMW-rijders kunnen zich nog tot woensdag 19 september aanmelden. De proef begint op donderdag 20 september en duurt tot eind december. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. Deelnemers die het hele project meedoen, krijgen als dank van de gemeente Rotterdam een Rotterdampas.

