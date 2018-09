Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Peugeot heeft een elektrische conceptauto gepresenteerd die gebaseerd is op de 504: De e-Legend.

De Peugeot 504 was lange tijd een belangrijk onderdeel van de line-up van de fabrikant. De auto werd tot in de jaren tachtig in Europa geproduceerd.

In Afrika rolden de laatste modellen pas in 2006 van de band. Dat een conceptauto op dit model gebaseerd werd is dus niet vreemd.

De Peugeot e-Legend gooit vooral hoge ogen omdat deze autonoom kan rijden. Daarnaast heeft de auto 456 pk. Daarnaast is de auto aan te passen aan de rijstijl.

De Peugeot e-Legend kan worden ingesteld aan de hand van de eigen rijstijl. Er zijn verschillende modi die passen bij bijvoorbeeld sportief, ontspannen of werksfeer. Daarmee is de auto daadwerkelijk een auto van de toekomst te noemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om veel op internet te zitten omdat er toch niet zelf gereden hoeft te worden. De informatie is in de auto zelf op te roepen wanneer de betreffende stand is ingeschakeld. Leuk om te weten is wel dat autonoom rijden niet de enige mogelijkheid is. Er is ook terug te schakelen naar handmatig rijden voor de liefhebbers.

Opvallend is de batterij die in de Peugeot e-Legend is geplaatst. Er zijn twee varianten die beide een opvallend grote actieradius beloven. De kleinere batterij kan 500 kilometer meegaan. Het grote batterijpakket belooft zelfs 600 kilometer. Wanneer de e-Legend nooit in productie zou gaan, een kans die altijd groot is bij conceptauto’s, dan is wel nog altijd een goede mogelijkheid dat de batterijen in andere auto’s gaan terugkeren. Dit is dan ook één van de belangrijkste zaken die bleef hangen nadat de presentatie was afgerond.

Zie ook: De Citroën C-Zero en de Peugeot iOn Zero Emission by PSA – The Futuristic Hybrid Eco-Friendly Peugeot Epine Concept Car – Paris Motor Show 2010: Peugeot EX1 Concept Electric Extreme Dream Car – Autosalon Brussel: De Peugeot BB1 Concept Car Zero-Emission