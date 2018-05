Geschreven op 22-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Algemeen directeur van Greenchoice Evert den Boer geeft Nederland vandaag een persoonlijke wek-op-call.

In radiospots en dagbladadvertenties roept hij met de slogan ‘Nederland Wek Op!’ iedereen op om zelf groene stroom op te wekken.

In 2020 moet 14% van het totale energieverbruik in ons land namelijk duurzaam zijn opgewekt. “We lopen nog ver achter op dit klimaatdoel, maar samen kunnen we bijdragen aan een inhaalslag.”

De wek-op-call van Den Boer is de start van een nieuwe landelijke campagne van Greenchoice. Met de campagne wil de duurzame energieleverancier vooral bewustwording creëren. “Uit een recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders niet weten dat in 2020 14% van ons energieverbruik duurzaam moet zijn opgewekt. En dat we ver achterlopen op deze vergroening”, aldus Den Boer. “Ik kan me voorstellen dat niet iedereen de exacte doelstellingen kent. Toch vinden we het belangrijk dat mensen weten wat er nodig is en welke oplossingen er voorhanden zijn. Als nóg meer mensen betrokken raken bij hun eigen energie en zelf stroom opwekken, kunnen we de energietransitie versnellen.”

Greenchoice wil duurzaamheid voor iedereen 100% vanzelfsprekend maken en streeft ernaar dat iedereen, individueel of samen met anderen, zijn eigen stroom kan opwekken. De energieleverancier werkt daarom samen met lokale energiecoöperaties en biedt zonnepanelen en WindVangers aan. Met een WindVanger wordt energie opgewekt met de windmolens van Greenchoice aan het Hartelkanaal. De ambitie van de energieleverancier is dat 40% van zijn klanten in 2020 zelf groene stroom produceert.

Om meer mensen de kans te geven mee te doen, lanceert Greenchoice tijdens de campagne een nieuw product: ZonHuur. Met ZonHuur kunnen mensen zonnepanelen huren in plaats van kopen. Hierdoor kunnen zij via het eigen dak stroom opwekken zonder eerst een grote investering te hoeven doen. Om Zonhuur te kunnen afnemen, hoef je geen klant bij Greenchoice te zijn.

Je kunt kiezen voor ZonHuur vanaf 8 panelen. Het huurbedrag van ZonHuur is lager dan de jaarlijkse opbrengst van jouw panelen. Dat betekent dat je direct profiteert. Wees er snel bij, er zijn slechts 150 systemen beschikbaar!

Klinkt allemaal mooi en het is ook mooi dat Greenchoice oproept om meer duurzame energie zelf op te wekken en dat je daarvoor zonnepanelen kunt huren is natuurlijk ook mooi. Minder mooi om niet te zeggen onbegrijpelijk is het feit dat ZonHuur slechts voor 150 mensen een oplossing biedt. Dat zet geen zoden aan de dijk en brengt Nederland nauwelijks dichterbij die toch al magere doelstelling van 14% duurzame energie in 2020.

Kreeg van Greenchoice deze reactie: “Omdat we ZonHuur voor het eerst doen, hebben we nu slechts nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Uiteraard is het onze intentie om het aanbod te verlengen, zodat nog meer mensen mee kunnen doen.”

