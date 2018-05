Geschreven op 3-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Voor iedereen die wil investeren in windenergie en wil ervaren hoe het is om zelf stroom op te wekken, introduceert duurzame energieleverancier Greenchoice een nieuw product: WindVanger.

Een WindVanger is een stroomdeel afkomstig van een windturbine. De eigenaar van een WindVanger ontvangt minimaal 125 kWh stroom per jaar. Met WindVanger zet Greenchoice een volgende stap in de ambitie om steeds meer klanten te betrekken bij het opwekken van hun eigen stroom.

Aan het Hartelkanaal in Zuid-Holland staan acht windmolens van Greenchoice. De stroom die door deze turbines wordt opgewekt, verdeelt de energieleverancier in WindVangers. Iedere WindVanger heeft een gegarandeerde opbrengst van 125 kWh per jaar. Waait het in een jaar harder, dan wordt de meerproductie gratis naar rato onder de WindVangers verdeeld.

Geïnteresseerde klanten bepalen zelf wanneer, hoeveel en voor welke looptijd ze een WindVanger aanschaffen. De opgewekte stroom van de WindVanger wordt automatisch van de jaarlijkse energierekening afgetrokken. Voor een WindVanger wordt een eenmalig aankoopbedrag betaald. Er zijn geen bijkomende kosten. De eigenaren ervaren niet alleen hoe het is om hun eigen stroom op te wekken, maar zijn ook verzekerd van een vaste stroomprijs gedurende de looptijd van de WindVanger. Doordat een deel van de jaarlijkse stroombehoefte vooruit wordt betaald, is de klant beschermd tegen prijsstijgingen. Op termijn zal in de Greenchoice-app te zien zijn hoeveel stroom iedere WindVanger heeft opgewekt.

De introductie van WindVanger is een nieuwe stap in de strategie van Greenchoice om steeds meer klanten te betrekken bij de opwek van hun eigen stroom. De energieleverancier wil dat in 2020 minimaal 40% van zijn klanten zijn eigen stroom opwekt. “Het versnellen van de energietransitie in Nederland vraagt om grotere betrokkenheid en inzet van burgers”, aldus commercieel directeur van Greenchoice Marieke van den Hoek. “Wij willen dat iedereen mee kan doen en zijn eigen stroom kan opwekken. Zo ontstaat meer draagvlak voor de transitie naar duurzame energie en maken we Nederland met elkaar steeds een beetje groener.”

