Koningin Máxima brengt donderdagmiddag 9 juni een werkbezoek aan Stichting Petje af in Amstelveen. De stichting viert dit jaar haar vijftienjarig jubileum.

Petje Af zet zich in voor kansengelijkheid voor kinderen in Nederland. De organisatie biedt activiteiten aanvullend op het reguliere onderwijs aan kinderen van tien tot en met veertien jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wekelijks wordt een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aangeboden, waarbij de kinderen in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Zo doen kinderen waardevolle en verfrissende ideeën en nieuwe ervaringen op. Petje af werkt hierbij samen met het lokale onderwijs en maatschappelijke organisaties, maar ook met bedrijven en gemeenten.

Stichting Petje Af heeft deelgenomen aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds, een ontwikkeltraject voor maatschappelijke organisaties die hun initiatief willen laten groeien. Inmiddels heeft de stichting vijfenveertig locaties door heel Nederland en hebben duizenden kinderen aan het intensieve programma deelgenomen.

Tijdens haar bezoek ontmoet Koningin Máxima de kinderen van Petje Af, die haar vertellen over hun ervaringen. Ook spreekt ze met medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers.

Als donateur van de stichting stelt adviesbedrijf KPMG voor de viering van dit vijftienjarig jubileum haar hoofdkantoor in Amstelveen beschikbaar.