Vervoer en OV Geschreven op 17-5-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Koning Willem-Alexander opent woensdagochtend 8 juni in Arnhem het Elaad Testlab voor elektrische voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is ook aanwezig bij de opening en houdt een toespraak.

In het lab kunnen naast personenauto’s ook grotere en zwaardere elektrische voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens en hun laadinfrastructuur worden getest. Nederlandse en internationale producenten van voertuigen, laadpaalfabrikanten en –beheerders, bedrijven die energiediensten leveren, netbeheerders en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de testfaciliteiten. Er is apparatuur aanwezig om de stroomkwaliteit te meten en er zijn laadpalen om in korte tijd en met hoge vermogens stroom te kunnen laden. Ook kan in het testcentrum de hele communicatieketen van voertuig, laadpaal en interactie met andere elementen zoals zonnepanelen worden onderzocht. Hiernaast is de digitale veiligheid van deze communicatie een aandachtsgebied.

Na de openingshandeling krijgt Koning Willem-Alexander een rondleiding door het Elaad Testlab. Tijdens de rondleiding wordt onder meer een toelichting gegeven op de slimme samenwerking tussen elektrische apparaten waardoor het energiegebruik in en om huis wordt geoptimaliseerd en op het duurzaam opladen van voertuigen op momenten dat er veel stroom is uit zon en wind. Ook wordt gesproken over goede cybersecurity van laadpalen om de stabiliteit van het stroomnet te kunnen waarborgen.

Het testlab is onderdeel van ElaadNL, een kennis- en innovatiecentrum dat de mogelijkheden voor het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen onderzoekt en test. Het is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders. Vanwege de impact op het stroomnet is het voor netbeheerders van belang om het laden van elektrische voertuigen in alle soorten en maten te kunnen testen.