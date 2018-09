Het Circular Economy Research Symposium op maandag 1 oktober 2018 zal plaatsvinden in het Provinciehuis Zuid Holland in Den Haag.

Het symposium wordt georganiseerd door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability; een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van circulaire economie.

Tijdens het symposium worden de onderzoeksprogramma’s van de Kennis & Innovatiehubs gepresenteerd. In een hub doen masterstudenten onderzoek onder leiding van wetenschappers naar circulaire vraagstukken uit de regio Zuid-Holland. We werken samen met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Leiden, met het World Horti Center en diverse bedrijven uit de tuinbouw. Elke hub heeft zijn eigen focus, namelijk: inclusieve samenlevingen, resilient cities, duurzame tuinbouw en circulaire industrieën. De hub is een unieke samenwerking waarin kennis en expertise van drie universiteiten wordt ingezet voor een circulaire regio.

Na afloop van het symposium is er een research market: een interactief gedeelte waar u langs de verschillende hubs kan gaan en meer informatie kan krijgen over lopende onderzoeken en de mogelijkheden om mee te doen met onze hub. En u kunt in gesprek met onze wetenschappers, studenten, betrokken ambtenaren en andere partners. U kunt zich hier inschrijven voor het gratis Circular Economy Research Symposium.