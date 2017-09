Sport Geschreven op 22-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vereniging Sport en Gemeenten, gemeente Arnhem én Sportbedrijf Arnhem organiseren op woensdag 27 en donderdag 28 september het traditionele VSG jaarcongres in Park Sonsbeek in Arnhem.

Sport en bewegen in de openbare ruimte. Een thema met ontzettend veel potentie. Tegelijk ook een thema met veel vragen, nieuwe partners en prikkelende uitdagingen. Is sport in de openbare ruimte een voorbijtrekkende hype of is het een ware gamechanger?

Te midden van bossen en heuvels en letterlijk in de buitenruimte kunt u twee dagen lang in festivalsfeer kennismaken met het prachtige Arnhem en haar sportieve partners. Ontdek de geheimen achter het succesvolle sportbeleid waarvoor Arnhem in 2011 is bekroond tot Sportgemeente van het jaar.

Bij inschrijving heeft u de keuze uit verschillende arrangementen. Om met zowel beleid als praktijk aan de slag te gaan, is het aan te raden beide dagen bij te wonen.

Op woensdagavond 27 september wordt de Sportgemeente van het Jaar 2017 bekendgemaakt. De genomineerden voor de verkiezing zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch en Hoogeveen. Samen met de gemeente Breda zijn ’s-Hertogenbosch en Hoogeveen tevens genomineerd voor het ‘Beste initiatief 2016/2017 op sport- en beweegbeleid’ met de projecten ‘Team Breda – Breda brengt het samen’ (Breda), ‘Griepprik-actie ‘Prik een datum’ (‘s-Hertogenbosch) en ‘De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner’ (Hoogeveen).

