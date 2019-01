Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Water

Het rioolgemaal aan de Professor Leonard Fuchslaan in Tuindorp is het eerste gemaal in Utrecht met een groen dak. Het dak van 90m2 kan hierdoor per regenbui 4000 liter water opnemen. Groene daken met beplanting helpen voorkomen dat het riool overstroomt bij hevige regenbuien.

Utrecht heeft 730 rioolgemalen, waarvan zeventien zogeheten hoofdgemalen. Dertien van deze hoofdgemalen hebben een dak. Daken die aan vervanging toe zijn, maken we zo groen mogelijk.

Een groen dak heeft een levensduur van zestig jaar en stoot veel minder warmte af.

Op het groene dak van het rioolgemaal aan de Professor Leonard Fuchslaan staan vier soorten kruiden en vetplantjes. Voor de toekomst onderzoeken we ook andere dakbedekking zoals zonnepanelen, witte daken en een zogenoemd polderdak dat overtollig regenwater opslaat.

“Bij elke aanpassing in de stad, kijken we kritisch hoe we de openbare ruimte klimaatbestendiger kunnen maken”, zegt wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte). “De toename van extreem weer, zoals hevige neerslag en lange periodes van droogte en hitte vraagt telkens om aanpassingen. Meer groen, ook op daken en gevels, en meer plekken om water op te vangen moeten de nadelige gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte tegengaan.”

Utrecht ‘waterproof’ maken doen we samen. Ongeveer 60 procent van de grond in Utrecht is van inwoners en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat bewoners ook actie ondernemen om hun huis en tuin waterproof te maken.

De gemeente geeft voorlichting, subsidies en stimuleert maatregelen via Waterproof030. Als de stad groener wordt, geven we regenwater de ruimte.

