Water Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 1 november 2018 is het Negende Nationaal Deltacongres in de IJsselhallen in Zwolle. Vanaf 9.45 uur staan de deuren open om de deltacommunity te ontvangen.

Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’.

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging? Op het negende Deltacongres kunt u daar meer over te weten komen.

Het wordt dit jaar een bijzonder congres. Het is tien jaar na het advies van de tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman; het advies dat in 2008 de basis heeft gelegd voor het Deltaprogramma zoals we dat nu kennen. Bovendien neemt deltacommissaris Wim Kuijken tijdens het congres afscheid van de deltacommunity, omdat hij in november met pensioen gaat. Er komt een opvolger.

De deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en de gemeenten (VNG) hebben een gevarieerd programma voor u voorbereid. In dit digitale programma vindt u alle informatie over de plenaire opening, de parallelsessies, de sprekers, tijden/locaties, de Deltaparade en het programma in de Deltatheaters.

U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 23 oktober 2018. Het Deltacongres wordt geopend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Sprekers in het plenaire programma zijn onder andere, architect Reinier de Graaf, partner van het Office for Metropolitan Architecture (OMA), en journalist en auteur Tracy Metz.