Op 2 juli 2018 opent de nieuwe tenderronde van de subsidieregeling Partners voor Water. Wilt u meer uit uw project halen en uw kansen vergroten om in aanmerking te komen voor subsidie? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op woensdag 16 mei in Den Haag.

Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse, vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toevoersystemen. Deze regeling biedt mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Heeft u een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) biedt mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). De subsidieregeling WWSD is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Tijdens de informatiebijeenkomst leert u van ervaringen van deelnemers uit eerdere projecten en kunt u in gesprek gaan met adviseurs. Na de bijeenkomst weet u waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een kansrijk projectplan. Tijdens de lunch kunt u in gesprek gaan met één van onze Partners voor Water-adviseurs. Zij beantwoorden uw vragen over de subsidieregeling en uw project. De gesprekken duren maximaal 15 minuten. Geef bij uw aanmelding aan of u een gesprek wilt. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Het Partners voor Water programma is een van de instrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Buitenlandse Zaken.

U kunt subsidie aanvragen voor een pilotproject of een haalbaarheidsstudie. De regeling WWSD stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortiumpartijen. Bij een consortium levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een consortium is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Het beschikbare budget in 2018 voor Partners voor Water is 2 miljoen euro per tender. Na sluiting van de tender beoordeelt RVO.nl de aanvragen op basis van kwaliteitscriteria, niet op volgorde van binnenkomst. De uitslag volgt na ongeveer 3 maanden. Er zijn in 2018 en 2019 in totaal vier tenders: 8 januari 2018 tot 9 februari 2018; 2 juli 2018 tot 7 september 2018, 12.00 uur; 7 januari 2019 tot 8 februari 2019, 12.00 uur; 1 juli 2019 tot 6 september 2019, 12.00 uur.