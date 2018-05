Geschreven op 17-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Water

Minister Carola van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag de Staat van Ons Water naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deze rapportage beoordeelt dat het waterbeleid ook in 2017 in de pas liep met de gestelde doelen om de waterkwaliteit te verbeteren en Nederland te beschermen tegen hoogwater.

In de Staat van Ons Water wordt gerapporteerd dat er zo’n 130 acties in gang zijn gezet om de waterkwaliteit verder te verbeteren en drinkwatergebieden nog beter te beschermen. Daardoor komen er minder nutriënten, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het water terecht.

Rondom de Nederlandse rivieren is de libellesoort Rivierrombout weer terug en langs de Rijn staat weer Zomersneeuw. Dit zijn voorbeelden van ecologisch herstel door het Nederlands waterbeleid.

Uitdagingen voor het Nederlandse waterbeleid liggen bij de nieuwe onbekende stoffen die onder meer in de industrie worden gebruikt. Een voorbeeld is GenX dat vrijkomt bij de productie van anti-aanbak materialen. De gevonden concentraties GenX in het oppervlaktewater waren voor de overheid aanleiding om maatregelen te nemen en aanvullend advies te vragen aan het RIVM om risico’s voor mens en milieu te verminderen.

Extreme weersomstandigheden met hevige regenbuien of juist lange periodes van droogte vragen om een nieuwe aanpak in het water- en ruimtelijk beleid. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is erop gericht de gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen door ruimtelijke maatregelen in Nederland te beperken.

Aanvullend daarop zorgt de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) ervoor dat alle overheden in beeld brengen wat daarnaast onze meest urgente klimaatrisico’s zijn, zodat Nederland zich ook hierop kan gaan aanpassen.

De Staat van Ons Water is een jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water uit 2011, het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater en de uitvoering van Europese richtlijnen. Het rapport is een gezamenlijke rapportage van het ministerie van IenW, de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

