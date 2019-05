Geschreven op 30-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Water

Nederlanders denken dat ze elke dag 60 liter drinkwater verbruiken terwijl het in werkelijkheid 120 liter is, blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens onder ruim 2200 mensen.

Meer dan de helft van de bevolking vindt de echte hoeveelheid van 120 liter schokkend. Vitens start een publiekscampagne om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en ze van tips te voorzien om water te besparen.

Nederlanders denken dagelijks veel minder kraanwater te gebruiken dan zij in werkelijkheid doen. Om hen te bewegen tot besparing heeft drinkwaterbedrijf Vitens de campagne ‘Zuinig op ons water’ gelanceerd.

Het publieksoffensief wordt ondersteund door Waterbedrijf Groningen, WMD, de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en de waterschappen en een aantal gemeenten in Noordoost-Nederland.

“Tijdens de zeer droge zomer kreeg ik vaak de vraag: redden jullie het nog? Daarna was de vraag vooral: is drinkwater niet te goedkoop? Daarmee geven mensen aan dat zij water wel erg gemakkelijk gebruiken. Met de lage waterprijs van nu 1,03 euro voor duizend liter gaan wij niet rommelen, maar het bewustzijn kunnen we wel actief stimuleren”, zegt directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens.

Vandaar dat Neerlands grootste waterbedrijf de publiekscampagne ‘Zuinig met ons water’ is gestart. Hannema: “We willen mensen bewust maken van zowel de hoeveelheid water die ze gebruiken als de kwaliteit van water. Want kraanwater is een hoogwaardig product dat meestal laagwaardig wordt gebruikt.”

Uit een onderzoek van Kantar Public in opdracht van Vitens blijkt dat Nederlanders denken dat zij elke dag 60 liter water verbruiken, terwijl dit in werkelijkheid het dubbele is. Zo kost een douchebeurt die gemiddeld 8,3 minuten duurt, al 70 liter water. Drie tips om water te besparen staan in de campagne centraal: korter douchen scheelt al veel, gebruik het hele jaar door water uit een regenton voor de tuin en gebruik op de wc de juiste knop op het juiste moment.

De publiekscampagne wordt in heel 2019 gehouden, vertelt Hannema. “Wij zetten de gebruikelijke communicatiekanalen in zoals advertenties en sociale media. Ook krijgen al onze bussen een campagnesticker. Verder dragen we onze boodschap uit bij elk contact met klanten. Vanwege de campagne is onze oude pay-off ‘Laat water voor je werken’ vervangen door ‘Water voor nu en later’.” ‘Kraanwater is een hoogwaardig product dat meestal laagwaardig wordt gebruikt’

De campagne concentreert zich vooral op Noordoost-Nederland. De oproep van Vitens wordt ondersteund door verschillende partijen in deze regio: de Drentse drinkwaterleverancier WMD, Waterbedrijf Groningen, de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht, de waterschappen en diverse gemeenten. Waarom wordt er geen landelijke campagne van alle drinkwaterbedrijven gehouden? Dat heeft volgens Hannema te maken met regionale verschillen. “De kernboodschap is bij ieder waterbedrijf hetzelfde, maar de urgentie en regionale dynamiek zorgen voor een extra accent in het Noordoosten. De impact van de droogte en de droogte zelf hebben zich hier het meest gemanifesteerd.”

In deze regio vinden partijen elkaar in het duurzaam gebruik van het watersysteem, merkt Hannema op. “De publiekscampagne is een van de elementen in een veel bredere gezamenlijke strategie. Wij richten ons hiermee op de vraagkant, maar we nemen ook maatregelen aan de aanbodkant. Samen met de provincies en waterschappen kijken we naar het toekomstbestendig beheren van het hele watersysteem. Hierbij redeneren we vanuit het watersysteem, dus niet vanuit bestuurlijke grenzen. Het gaat niet alleen om waterwinning maar ook om aspecten als water vasthouden, plekken voor de natuur en de toekomst van de landbouw. Er komt een gezamenlijke agenda.”

De Vitens-topman wijst erop dat de vraag naar drinkwater de laatste vijf jaar is gegroeid als gevolg van economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering. Het waterbedrijf leverde 377 miljoen kubieke meter drinkwater in 2018, een stijging met 31 miljoen kubieke meter ofwel 9 procent ten opzichte van 2014. Deze toename komt overeen met het landelijke beeld.

“De groei gaat erg hard en past op een aantal locaties niet meer binnen onze huidige vergunningsruimte”, licht Hannema toe. “Daarom zijn we met provincies in gesprek over extra ruimte. Dat gesprek loopt erg goed. Uiteraard gaan we zelf na hoe het leidingennet nog kan worden versterkt. Voor de langere termijn kijken we naar fundamenteel andere keuzes in het waterwinconcept. Nu wint Vitens water op enkele kwetsbare plekken. Dat is historisch zo gegroeid, maar er zijn ook minder kwetsbare locaties denkbaar.”

Vraag nog over de korte termijn: stel dat deze zomer even warm en droog wordt als de vorige en het waterverbruik opnieuw 30 tot 40 procent hoger ligt? Is dat voor Vitens ditmaal gemakkelijker op te vangen? “Wij hebben nu op een aantal plekken iets meer capaciteit”, antwoordt Hannema. “Maar ik denk dat we in een vergelijkbare situatie terechtkomen.”

Het meeste water wordt verbruikt door douchen, wc doorspoelen en het sproeien van de tuin. Daar valt de meeste waterbesparingswinst te behalen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 8,3 minuten douchen, en dat 5x in de week doen. Tijdens een gemiddelde douchebeurt gebruikt men meer dan de helft van het dagelijkse water, ongeveer 70 liter. Door een minuut korter te douchen bespaar je zo 42,5 per persoon per week.

Driekwart van de Nederlanders heeft een tuin, maar slechts een derde zegt een regenton te gebruiken. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. Door een regenton neer te zetten en deze het hele jaar door te gebruiken, bespaar je kostbaar drinkwater.

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Per keer gebruiken we 8 liter water om het toilet door te spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken, valt er veel water te besparen. Tot wel 50% per keer.

Zie ook: Vitens Kraanwater -Graag- Project: Vitens Water Kwartetspel op Basisscholen by Blue Chocolate – Het Water Kwartetspel: Duurzaam Geleerd Duurzaam Gedaan – WaterMakers Fikkersdries in Driel by Vitens: Open Dag – Drinkwaterfactuur Gaat Fors Omhoog Als Precarioheffing Weer Wordt Ingevoerd door Gemeenten

Kostbaar Water: Waarom Investeren In Gezonde Watersystemen Loont – Nederlander Verbruikt 2,3 Miljoen Liter Water per Jaar – Wat weet u over water ? – De Water Footprint en nog wat andere voetafdrukken – Wereld Waterdag – Wereld Water Dag: Drie indrukwekkende filmpjes ! –Wereld Water Dag in Nederland: Internationale Samenwerking 2.0 – Wandelen voor water – Prins van Oranje: ‘Samen in actie voor water en sanitatie’ – Prins van Oranje in Kenia voor Wereld Waterdag – Wereld Water Dag: Water uit de kraan lijkt zo gewoon ! – Prins van Oranje bij Wereldwaterdag en Walk for Love of Water in Kaapstad – De Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen en de Duurzaamheidsprijs