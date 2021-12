Geschreven op 22-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Water

De gemeente Rotterdam en gemeente Capelle aan den IJssel, het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben maandag 20 december het bestuursakkoord Water & klimaat ondertekend. De samenwerking krijgt de naam Alliantie Waterkracht.

Water is overal aanwezig in de stad. In huis maar ook buiten. Om wateroverlast of watertekort te voorkomen is goed waterbeheer belangrijk. Dit vraagt om nauwe samenwerking en bundelen van kennis en krachten.

Het veranderende klimaat, de bevolkingsgroei, de energietransitie, voortdurende innovaties en ook het verwijderen van vreemde stoffen zoals medicijnresten uit ons water zijn onderwerpen waarop de partners in en rond Rotterdam willen blijven samenwerken. En dat moet ook om de maatregelen die nodig zijn om prettig en veilig te blijven wonen en werken in de regio ook betaalbaar te houden. Door samen te werken kan het werk effectiever, efficiënter en goedkoper. Dat hebben de partners inmiddels ervaren en willen dat verder kracht bij zetten.

Voor burgers en ondernemers moet de samenwerking leiden tot een zo efficiënt mogelijke aanpak van de gevolgen van extreme weersomstandigheden, verbetering van de dienstverlening en het verder beperken van overlast door werkzaamheden in de buitenruimte.

Goed waterbeheer met de beste oplossingen voor en met de burgers en ondernemers kan alleen door de juiste samenwerking. Zo’n goede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Het vraagt onder andere om een gedeelde visie, vertrouwen en actieve inzet. Met dit bestuursakkoord bevestigen de partners hun goede samenwerking en geven ze die een nieuwe richting. De samenwerking krijgt ook een naam: Alliantie Waterkracht.

Alliantie Waterkracht: “Met ons stedelij­k waterbeheer staan we voor een grote uitdaging. In het bijzonder de klimaatverandering, de verdichtende stad en energietransitie hebben grote invloed op hoe we met water in de stad omgaan. Het is daarom tij­d voor een nieuwe impuls. Gezamenlij­k onze mouwen opstropen en overgaan tot actie. Alleen als we met elkaar in beweging komen, kunnen we ervoor zorgen dat ons waterbeheer blij­ft functioneren. Nu en in de toekomst.”