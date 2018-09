Geschreven op 25-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Sport

Joop Kruithof heeft gisteren door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de versierselen van Orde van de Nederlandse Leeuw opgespeld gekregen.

Kruithof werd geridderd tijdens de eerste dag van het congres van Wetsus, het onderzoeksinstituut voor water in Leeuwarden. Kruithof is lid van de adviesraad van Wetsus.

Kruitfhof, inmiddels meer dan tien jaar met pensioen, kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten als wetenschapper voor de watersector. Hij was in zijn werkzame jaren pionier in het onontgonnen gebied van de drinkwaterzuivering. Als wetenschapper stond hij aan de wieg van spectaculaire ontwikkelingen, zoals ozonisatie, UV/waterstofperoxide en membraanfiltratie. Hij ontving de nodige prijzen voor zijn verdiensten.

In 1978 promoveerde hij op twee onderwerpen, te weten coagulatie en ozonisatie. Hij werkte bij Kiwa en PWN en bleef na zijn pensioen in 2006 onder meer lesgeven bij Unesco-IHE in Delft. Ook werd hij in binnen- en buitenland veel gevraagd om als deskundige input te geven bij projecten en onderzoek.

In zijn vrije tijd was Joop Kruithof zeer actie bij honkbalverening OLA-UVV in Utrecht. Hij was daar jarenlang scoorder bij het succesvolle eerste team van OLA-UVV.

Ook was hij jarenlang secretaris in het bestuur van OLA-UVV, waar ik hem goed leerde kennen als medebestuurlid PR en Communicatie.

Goed om na zoveel jaar te lezen dat Joop is geridderd. Welverdiend. Proficiat Joop.