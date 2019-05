Geschreven op 13-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Sport

Hyundai is de nieuwe mobiliteitspartner van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Johan Cruijff ArenA zijn – onder toeziend oog van topcoach Guus Hiddink, die een bijzondere band met zowel Korea als Nederland onderhoudt – door President Hyundai Motor Nederland Dong Hwan Shin, Managing Director Hyundai Motor Nederland Berend Jan Hoekman, Directeur Betaald Voetbal KNVB Eric Gudde en Directeur Amateur- en Vrouwenvoetbal KNVB Jan Dirk van der Zee de handtekeningen gezet onder het contract dat Hyundai voor de komende vier jaar aan de KNVB verbindt.

Omdat Hyundai behalve supporter van de voetbalsport ook groot fan is van duurzame mobiliteit, participeert Hyundai eveneens in het mobiliteitsprogramma GO van de KNVB. Wekelijks gaan honderdduizenden voetballers en voetbalsters met de auto op pad naar trainingen en wedstrijden.

Samen met de KNVB gaat Hyundai aan de slag om de schadelijke CO2-uitstoot hiervan terug te brengen. Dat doet Hyundai – samen met de andere KNVB GO Partners ENGIE en Athlon – onder meer door mensen bewuster om te laten gaan met energie en door elektrisch rijden naar uitwedstrijden te stimuleren.

Voetbal zit in het DNA van Hyundai. De autofabrikant is sinds 1999 Partner van de Wereldvoetbalbond FIFA en als zodanig nauw betrokken bij de wereldkampioenschappen voetbal. Sinds dit jaar is Hyundai ook sponsor van diverse Europese topclubs: Chelsea FC (Engeland), AS Roma (Italië), Olympique Lyonnais (Frankrijk), Hertha BSC (Duitsland) en Atlético Madrid (Spanje). Hyundai is ook prominent aanwezig tijdens het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen – met het Oranje-team – dat deze zomer in Frankrijk wordt gehouden. Het partnerschap met de KNVB sluit daar naadloos op aan.

Hyundai participeert in mobiliteitsprogramma GO van de KNVB. Samen met GO Partners KNVB, ENGIE en Athlon gaat Hyundai de strijd aan tegen CO2-uitstoot. Hyundai stelt exemplaren van de elektrische Hyundai KONA en Hyundai IONIQ beschikbaar. Leveringen van diverse Hyundai-modellen aan voetbalbond. Start groot autodeelprogramma voor voetbalclubs