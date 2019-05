Sport Geschreven op 29-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

In 2015 beloofden sportbonden, de ­Nederlandse Golf Federatie en terreinbeheerders in het convenant Green Deal Sportvelden vanaf 2020 alleen in ‘strikt noodzakelijke situaties’ chemische middelen te zullen gebruiken in het onderhoud van sportvelden.

Nu die deadline nadert, stellen de deelnemers dat dit doel niet haalbaar is. Ze staan op het punt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te vragen pas in 2025 te komen met een ­totaalverbod op chemische middelen.

Buiten de landbouw is professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen al sinds 2017 via de wet verboden. Sportvelden werden uitgezonderd op voorwaarde dat betrokkenen zelf tot een oplossing zouden komen. Dat dit met het convenant niet is gelukt, is niet het resultaat van onwil, zegt André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten. “We hebben moeten concluderen dat de gestelde eis niet haalbaar was.”

Bronnen rond het convenant stellen echter dat de sportbonden weinig moeite hebben gedaan om het beheer te verduurzamen. Zo zou al over 2015 een nul­meting worden gemaakt voor het middelengebruik. Dit is nooit gebeurd, omdat sportverenigingen niet reageerden op vragenlijsten. Ook in 2019 kunnen betrokken partijen niet zeggen hoeveel chemische middelen jaarlijks worden gebruikt. Het RIVM is inmiddels betrokken bij het in kaart brengen van het middelengebruik door sportclubs, maar kan nog geen tussenstand geven.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nog niet reageren, maar het is de vraag of verantwoordelijk staatssecretaris Cora van Veldhoven akkoord gaat met een verzoek tot uitstel van de Green Deal Sportvelden. Volgende week spreekt ze met de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen.

Zie ook: Green Deal Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie – Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving