Geschreven op 14-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Sport

De Formule 1 heeft de details onthuld over het plan om tegen het seizoen 2030 CO2-neutraal te zijn.

Zo mogen de emissies van de auto’s zelf slechts 0,7 procent bedragen van de totale voetafdruk van de sport.

De Formule 1 kondigde maandagnacht aan dat het vanaf 2030 CO2-neutraal wil zijn. Daar heeft het een plan voor opgesteld dat na maanden werk aan de teambazen werd voorgesteld in Mexico.

Het klimaatplan omhelst niet alleen de efficiëntie van de auto’s zelf, maar ook de hele karavaan daaromheen, van de logistiek tot het energieverbruik in de fabrieken en op de circuits.

“Naast de plannen om de voetafdruk van de F1-wagen en de activiteiten op het circuit te elimineren, ondernemen we stappen om de logistiek van de sport ultra-efficiënt te maken”, luidt het statement. “We gaan ook naar kantoren, faciliteiten en fabrieken die voorzien worden van honderd procent hernieuwbare energie. Tegen 2025 zullen we er ook voor zorgen dat al onze evenementen duurzaam zijn. Dat betekent het gebruik van duurzame materialen, terwijl plastic voor eenmalig gebruik wordt verwijderd en al het afval wordt herbruikt, gerecycleerd of gecomposteerd.”

De Formule 1 heeft berekend dat de ecologische voetafdruk van de sport in 2019 256.551 ton CO2 bedraagt, verdeeld over de volgende categorieën: Logistiek: 45.0% “Logistiek en vervoer per land, zee en lucht van materiaal, wagens, paddock club en banden.” Vervoer personeel: 27.7% “Het vervoer per land en lucht van personeel, de impact van hotels voor alle werknemers van de F1-teams en partners.” Faciliteiten en fabrieken: 19.3% “Alle door kantoren en faciliteiten beheerd en gebruikt door de Formule 1 en door de teams.” Operationele kant evenementen: 7.3% “Impact van alle evenementen, inclusief televisie-uitzendingen, support races, Paddock Club, energieverbruik van circuit generatoren van teams.” Uitstoot F1-motoren: 0.7% Tweestappenplan van de F1

Voor 2025: Gebruik van duurzaam materialen met hergebruik, recyclage of compostering van alle afval. Mogelijkheden voor elke fan om op een groene manier naar de race te komen. Circuits en faciliteiten die beter zijn voor het welzijn van de fan en voor de natuur. Kansen voor lokale bewoners en goede doelen om mee te doen.

Voor 2030: – Racewagens die netto CO2-neutraal zijn. Ultra-efficiënte & low/zero carbon logistiek en reizen. Kantoren, faciliteiten en fabrieken op 100% hernieuwbare energie. Baanbrekende programma’s CO2-sequestratie.

Zie ook: The BMW H2R Hybrid Racecar: World’s Fastest Hydrogen Powered Racecar – InMotion Onthult Elektrische Race-Auto KP&T IM/e: Meedoen aan Le Mans – BEE Four – The First Full Electric Race Car – Australia’s First Hydrogen Powered Racing Car – West/Kleenspeed: The first all-electric sportsracer – DS E-Tense FE 19 Formula E Sports Race Car by DS Automobiles (PSA) – Jaguar I-PACE Formula E eTrophy Start in December 2018 in Saudi Arabië – De Elektrische Volkswagen I.D. R