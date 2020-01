Geschreven op 22-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Sport

In samenwerking met aannemersbedrijf P. Van Leeuwen heeft LIAG de Sportaccommodatie De Wissel in Ridderkerk ontworpen en gerealiseerd.

De accommodatie bestaat uit een multifunctionele sporthal voor de gemeente Ridderkerk en een clubaccommodatie voor KCR, de Korfbalcombinatie Ridderkerk.

Ook faciliteert de sporthal diverse onderwijs- en sportverenigingen.

Sportaccommodatie De Wissel functioneert als een kleine ‘energie-centrale. Het complex zonder aardgas is zelfvoorzienend en voorzien van diverse energietechnieken zoals zonnepanelen, warmtepompen en geautomatiseerde luchtbehandelingskasten. De sporthal wordt verwarmd door middel van vloerverwarming. Om onnodig ventileren te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een CO2 regeling.

LED-verlichting in combinatie met aanwezigheidsdetectie dragen bij aan de beperking van het energiegebruik. Ook is er gelet op het gebruik van duurzame materialen. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe bar van KCR, maar ook de tribune en wandbekleding uitgevoerd in bamboebeplating.

De sporthal bestaat uit een sportvloer van 26 x 44 m conform NOC*NSF eisen. Deze vloer is op te delen in drie gelijke simultaan te gebruiken delen. De sporthal bestaat verder uit o.a. kleedruimten, tribunes, bergingen, multifunctionele ruimte en werkruimten. De Clubaccommodatie voor KCR bestaat o.a. uit een ontmoetingsruimte, een keuken met bijbehorende berging en een vergaderruimte.

