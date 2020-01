Geschreven op 22-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Sport

Op sportpark Loevenhoutsedijk in Utrecht Overvecht staat een nieuwe sportaccommodatie. Met de nieuwe sporthal wil de gemeente Utrecht meer ruimte voor bewegingsonderwijs, georganiseerde sporten en buurtactiviteiten creëren.

De sporthal wordt overdag gebruikt door leerlingen van het nabijgelegen Trajectum College. Daarnaast maakt korfbalvereniging Synergo gebruik van de nieuwe sportvoorziening. Zij hebben ook een kantine in het complex.

Deze sportaccommodatie werd door LIAG gerealiseerd in samenwerking met Bouwbedrijf Mertens in een D&B. De accommodatie is gasloos en energieneutraal.

Het uitnodigende gebouw heeft een duidelijke herkenbare, dynamische uitstraling en is overdag en in de avond-/weekenduren goed benaderbaar. Het is een compact gebouw met een slim en efficiënt ruimtegebruik. De verschillende onderdelen in het gebouw kunnen afzonderlijk van elkaar functioneren en kunnen tevens ingezet worden voor evenementen. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen die een doelmatig karakter hebben, tevens ten behoeve van het onderhoud. Het bezoek aan de sportaccommodatie zal een plezierige, energieke ervaring gaan opleveren voor de gebruikers.

De gemeente Utrecht streeft naar een zeer duurzame sportaccommodatie en stelt hoge eisen aan duurzaamheid op alle GPR thema’s als energiezuinigheid, materiaalgebruik, binnenmilieu, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De gemeente hecht expliciet aan een hoge -fossiele- energiezuinigheid. Bijzonder is bovendien dat voor de bescherming van de natuur in de stad er in het ontwerp een verblijf wordt gecreëerd voor de gewone dwergvleermuis.

