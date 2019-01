Geschreven op 6-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Oud & Nieuw

Cabaretier Javier Guzman keert voor de tweede keer terug naar het theater met een speciale oudejaarsconference. Hij deed dit voor het eerst in 2016 en het optreden werd toen ook uitgezonden door RTL 4. Helaas werd zijn Oudejaarsconference 2018 niet uitgezonden op TV.

Dat zal de pret niet drukken voor Javier Guzman, die uiteraard beroemd is geworden met zijn Sinterklaasconferences, die ook dit jaar weer te zien zijn. De shows van Javier zijn scherp van de tong. Hij kan zich echt vastbijten in het nieuws, waarbij het totaal niets uitmaakt of dat nieuwtje nu toevallig belangrijk is of niet. Javier fileert alles en iedereen die hij maar wil tijdens zijn show.

Dat maakt zijn shows dan ook soms ronduit sarcastisch, al is de cabaretier ook niet bang om naar zichzelf te kijken. In zijn huidige normale programma, Guzmán kijkt hij uitgebreid terug op zijn leven. Hij is niet bang voor persoonlijke ontboezemingen en spreekt ook gemakkelijk over zijn worstelingen met alcoholverslaving.

Dat wil echter niet zeggen dat er weinig te lachen valt, integendeel! Door zijn zelfspot en kritische blik staat Javier bekend om een avondje onbelemmerd lachen. Zowel het nieuws als Javier zijn dus wederom de kop van jut.

Op het moment van schrijven is nog niet precies bekend waar Javier Guzman het over zal hebben tijdens zijn nieuwe oudejaarsconference. Maar 2018 is uiteraard een zeer bewogen jaar!

