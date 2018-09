Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Oud & Nieuw

We leven in een tijd waarin zelfontplooiing, zelfreflectie, bewuste keuzes maken en zelf de regie nemen over je leven voor veel mensen steeds vanzelfsprekender wordt.

Tegelijkertijd heeft iedereen het druk en blijft er minder tijd over om ons in deze zaken te verdiepen dan we zouden willen. Hier biedt de ‘Inspiratiekalender’ uitkomst.

Dankzij deze kalender – vol met de nieuwste inzichten, tijdloze wijsheden, opmerkelijke wetenswaardigheden, praktische oefeningen en tips – stap je iedere dag voor een kort moment uit je comfortzone en je dagelijkse routine en kijk je even met een frisse blik naar je leven.

Dat levert meer op dan je wellicht zou denken. Goed in te passen in zelfs de drukste agenda’s en een waardevolle toevoeging voor iedere dag.

De ‘Inspiratiekalender 2019‘ biedt iedere dag een kort moment om even uit te stijgen boven de dagelijkse beslommeringen, met inzichten die soms uit verrassende hoek komen en altijd waardevol zijn.