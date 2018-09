Gun jezelf, je familie, vrienden en collega’s een dagelijkse portie extra geluk. Met deze kalender krijg je elke dag een wijsheid van een creatieve geest die op die dag geboren is.

Daarna volgt een leuke tip. Wie die uitvoert, ziet zijn geluk effectief stijgen. Dat blijkt o.a. uit grootschalig onderzoek aan de Universiteit van Leuven.

Je kunt geen gewicht verliezen door boeken over diëten te lezen. Je zult je eetgedrag moeten aanpassen. Dat is ook zo met geluk. Alleen wie zijn dagelijks gedrag aanpast, kan zijn geluk en dat van anderen versterken. Daarom krijg je elke dag een unieke kans tot reflectie, die aanzet tot actie. Zo’n 40 procent van ons geluk is maakbaar. Het hangt ervan af hoe je de dingen bekijkt en welke kleine positieve stappen je zet.

Deze kalender is samengesteld door Leo Bormans, Distinguished Lecturer Happiness Research Erasmus University Rotterdam en auteur van internationale bestsellers als ‘Geluk. The World Book of Happiness’.

De tips steunen op negen pijlers uit het wetenschappelijk geluksonderzoek. Ze prikkelen ons elke dag om een beetje bewuster en gelukkiger te leven. Zie: Een Jaar Vol Geluk 2019 Scheurkalender