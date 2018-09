Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Oud & Nieuw

Al zeventien jaar een bestseller! De Coachingskalender is ook in 2019 weer je trouwe dagelijkse metgezel op bureau en keukentafel.

Scheur jezelf en anderen los uit denken dat vastzit. Dat is al jaren het motto van de Coachingskalender.

Dagelijks een portie inspiratie voor zowel het werk als thuis, serieus én met een knipoog.

De Coachingskalender houdt de geest soepel en is dé manier om op de hoogte te blijven van nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en organisatieverandering.

Ook in 2019 biedt de Coachingskalender je op elke werkdag en in het weekend een uitspraak die je in beweging zet. Op de achterkant van elk blaadje staan verrassende zienswijzen, creatieve opdrachten, speelse reflecties en inspirerende verhalen.

Voor iedereen die coacht, gecoacht wordt of geen coach meer kan zien. Al jarenlang een populair geschenk!