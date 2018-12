Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Op het mega-distributiecentrum in Tilburg gaat Coolblue volgens eigen zeggen het grootste zonnedak van Nederland leggen. De webwinkel bedekt het 20 voetbalvelden (88.000 vierkante meter) tellende grote dak van het XXL distributiecentrum in Tilburg volledig met bijna 23.000 zonnepanelen.

Klinkt natuurlijk heel mooi dat grootste zonnedak van Nederland maar is onjuist. Inmiddels zijn er al grotere zonnedaken, zoals het zonnedak op het XXL Distributiecentrum Greenport in Venlo met 28.000 Zonnepanelen dat de titel grootste zonnedak van Nederland eerder dit jaar overnam van de Scania Fabriek in Zwolle met 22.000 Zonnepanelen op het dak

Het XXL-distributiecentrum van Coolblue in logistieke hotspot Tilburg wordt niet energieneutraal, maar zelfs energiepositief, zegt Coolblue eindbaas Pieter Zwart. De zonnecollectoren leveren straks meer energie dan nodig is voor de magazijn operatie eronder.

Het e-commerce verwacht dit jaar nog haar distributiecentrum volledig op eigen opgewekte positieve energie te laten draaien. Dankzij deze investering wekt Coolblue genoeg stroom op (ongeveer 7,1 miljoen kWh op jaarbasis) om naast dit dc ook alle fietsen van de Coolblue fietsservice, al haar 9 winkels en het hoofdkantoor te voorzien van duurzame energie. Het dak wordt in fasen aangesloten, in december verwacht het e-commerce bedrijf dat er voldoende opwekcapaciteit ligt voor de stroomvoorziening van het magazijn. In het eerste kwartaal van volgend jaar is het project helemaal af.

