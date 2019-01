Geschreven op 24-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Milieuvriendelijke stadsdistributie in Amsterdam is een groot probleem. Vervoer over water is veel beter voor de binnenstad dan het gebruik van zware vrachtwagens over de weg.

Met ZOEV City kunnen hele grote volumes worden getransporteerd, zoals bouwmaterialen en afval. Bovendien gaat dat ook nog eens elektrisch, dus zonder CO2-uitstoot en lawaai.

Zoev City staat voor Zorgeloze Oplossing Elektrisch Vervoer in de stad. Zoev City verzorgt duurzaam transport van goederen over het water in drukke binnensteden. Met de drijvende hubs met 80 ton laadruimte en lichte elektrische voertuigen kan ieder adres in de binnenstad worden bereikt. Op de terugweg neemt de HUB bovendien afval mee de stad uit. Zoev City transporteert met maximale efficiëntie en met minimale belasting voor mens en milieu.

Grote steden, waaronder Amsterdam en Utrecht, kampen met problemen die veroorzaakt worden door te veel en te zwaar goederenvervoer in de binnenstad. En de transportbehoefte zal de komende jaren nóg meer toenemen. Met dit concept maken we gebruik van drijvende hubs en stille sleepboten. Hiermee komen wij vroeg in de ochtend over het water de stad binnen, zonder dat iemand daar iets van merkt. Ze zijn stil, schoon en varen met gepaste snelheid. Zo zal er op het water geen sprake zijn van overlast.

Al aan het begin van de 17e eeuw gebruikten de bewoners van steden als Amsterdam en Utrecht de grachten voor het vervoer van goederen en afval; een fantastische wijze van transport waarmee de hele stad bediend kon worden. En dat kan nu nog steeds: diezelfde waterwegen kunnen ervoor zorgen dat onze binnensteden niet langer gehinderd worden door zwaar vrachtverkeer.

Zware vrachtwagens stoppen buiten de milieuzone bij onze bouw & goederen hub City Dock. Hier worden bouwmaterialen of andere goederen overgeladen op onze drijvende ‘stadHUBs’. Met elektrische sleepboten varen de ‘HUBs’ naar verschillende strategische locaties in de stad. Daarna doen lichte elektrische voertuigen de rest.

