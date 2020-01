Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Om het rijden op waterstof te stimuleren is het plan om in 2020-2021 zes waterstofvulpunten te realiseren in Drenthe.

Vijf vulpunten zijn openbaar en zorgen voor een dekkend netwerk in de provincie.

De zesde komt op het terrein van installatiebedrijf Vriend in Coevorden, dat ook zes waterstofauto’s aanschaft. Het bedrijf ontvangt hiervoor als koploper een financiële bijdrage vanuit de provincie.

Het plan voor de vijf openbare waterstofvulpunten komt van initiatiefnemers Resato en Orange Gas en maakt onderdeel uit van een groter te realiseren netwerk in Noord-Nederland. De initiatiefnemers werken hierin samen met Gasunie en Friesland Lease.

